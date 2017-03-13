Otomobilin motorunda uyuşturucu çıktı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada merkez İnönü Mahallesinde şüpheliler S.T. ve Ö.F.K.’nin kullandığı boş bir evde 3 kilo 255 gram toz esrar bulundu. İki şüphelinin peşine düşen polis, şahısları bir otomobilde yakaladı. Yakalanan şüphelilerine bulunduğu otomobilin motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 636 gram toz esrar daha ele geçirildi.

Çalışmasına devam eden polis, Genç ilçesinde F.Ç.’nin bulunduğu ’25’ plakalı otomobile de operasyon yaptı. Otomobilde arama yapan polis araç içerisinde 5 kilo 676 gram toz esrarı ele geçirirken, şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 10 kilo 567 gram toz ve kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.