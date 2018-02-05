Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden esrar çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, şüphe üzerine otomobili durdurdu.
15 KİLO ESRAR
Uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğünün otoparkına götürüldü. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan ses sistemi ile yedek lastiğin içine gizlenen 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.