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Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden esrar çıktı

Bolu'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, ses sistemi ile yedek lastiğin içinde 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi.

DHA | 05.02.2018 - 16:43..
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden esrar çıktı

15 KİLO ESRAR

Uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğünün otoparkına götürüldü. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan ses sistemi ile yedek lastiğin içine gizlenen 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden esrar çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinden esrar çıktı

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