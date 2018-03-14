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Otomobilin tavanında uyuşturucu bulundu

Denizli'de, şüphe üzerine durdurulan araçta 104 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 14.03.2018 - 13:17..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Pazartesi günü, Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında, içinde iki kişinin bulunduğu otomobili şüphelenip, durdurdu. Narkotik polisleri, otomobilde arama yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı.

Otomobilin tavanında uyuşturucu bulundu

104 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU

Otomobilde kimlik kontrolü sırasında sürücü O.Y. ile yanındaki M.Y.'nin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine bu kez uyuşturucu bulmak için eğitilen köpekle arama yapıldı.

Otomobilin tavanında uyuşturucu bulundu VİDEO

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

'Çako' adlı köpeğin tepki vermesi üzerinde, aracın ön taraftaki yolcu kısmının tavanını açan polisler, 104 gram metamfetamin buldu. Otomobildeki O.Y. ve M.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Otomobilin tavanında uyuşturucu bulundu

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