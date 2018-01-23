Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bu gece saat 00.30 sıralarında bir fabrikadan çıkış yapan tırla otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan ve araç içinde sıkışan 27 yaşındaki Emre Uz hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise 197 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi. Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Otomobilin tıra çarptığı feci kaza kamerada ViDEO