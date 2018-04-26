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Üzerine vinç düşen otomobil hurdaya döndü

İzmir’de, kule vinç üzerine düştüğü park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirirken, operatör ağır yaralandı. Araç sahibi firmaya dava açarak hakkını savunmaya hazırlanıyor.

İHA | 26.04.2018 - 07:58..
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Menemen ilçesinde 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, bir inşaatın şantiyesinde 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Olay anında araçta ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Üzerine vinç düşen otomobil hurdaya döndü

Üzerine vinç düşen otomobil hurdaya döndü ViDEO

ARAÇ SAHİBİ İSYAN EDİYOR

Arabasını bir ay önce aldığı için kasko yaptırmadığını, inşaat firmasının da zararını karşılamadığını öne süren araç sahibi Oral Görüş, "Olay günü balkonda yemek yiyordum. Vincin ucu binaya doğru çarparken operatör vinci çevirdi ve vinç binanın yan tarafına çarptı. Olayda arabam pert oldu. İnşaat firması ile görüştüğümde yardımcı olmayacaklarını söylediler. Suçu operatöre atıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. En son arabayı ateşe vereceğim. Arabayı bir ay önce 44 bin liraya almıştım. Kaskosunu henüz yaptırmamıştım. Daha 3-4 kez anca binebildim." diye konuştu.

Üzerine vinç düşen otomobil hurdaya döndü

FACİA YAŞANABİLİRDİ

Görüş, vinç düşmeden bir dakika önce sokaktan okul servisinin geçtiğini belirterek, "Benim arabamın yanında bir başka komşumuz da arabasını yıkıyordu. Allah’tan ben arabanın içinde değildim. Mahkemeye verip hakkımı savunacağım." ifadelerini kullandı.

Üzerine vinç düşen otomobil hurdaya döndü

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