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Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Bolu'da paketler halinde yakıt deposuna gizlenmiş kilolarca esrar ele geçirildi.

28.06.2017 - 11:05
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Bolu'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 25 kilo toz esrar ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

EĞİTİMLİ KÖPEK İLE ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, eğitimli köpek 'sezar' ile arama yapıldı.

27 PAKET 25 KİLO TOZ ESRAR

Sezar'ın yakıt deposunun bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine otomobil gece saatlerinde incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 27 paket halinde 25 kilo toz esrar ele geçirildi.

Otomobilin Doğu illerinden İstanbul'a gittiği öğrenilirken araç sürücüsü K.R., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo toz esrar bulundu

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