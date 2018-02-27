Ankara’da mahalle arasında meydana gelen kazada, elinde pazar arabası ve torbalarla yolun karşısına geçen kişiye bir anda yön değiştiren otomobil çarptı.

Yayaya çarptıktan sonra hız kesmeyen araç, daha sonra da park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet ve otomobil arasında sıkışan talihsiz yaya ağır yaralandı.

Otomobilin yayaya çarptığı an kamerada ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

O esnada kamyonete bir şeyler yükleyen vatandaşlar, hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.