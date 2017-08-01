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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan tüccar öldü

Gaziantep'te, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan fıstık tüccarı 38 yaşındaki Mustafa Altunbaş, hayatını kaybetti.

01.08.2017 - 14:53
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Gaziantep'te, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan fıstık tüccarı 38 yaşındaki Mustafa Altunbaş, öldü.

YOLDAN GEÇENLER HABER VERDİ

Olay, dün gece Gaziantep- Nizip karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Plakası alınamayan otomobiliyle hareket halinde olan Mustafa Altunbaş'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Karayolundan geçenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Altunbaş'ın öldüğü belirledi. Altunbaş'ın cesedi olay yerindeki incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan tüccar öldü

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Fıstık tüccarı Altunbaş'ın ölümüne yol açan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

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