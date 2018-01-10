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Otomobilini çalıştırmak isterken şantiyeye girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bozulan aracını iterek çalıştırmak isteyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şantiye bahçesindeki kamyona çarparak durabildi.

İHA | 10.01.2018 - 18:48..
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Hikmet Yalım’a (60) ait 41 FR 394 plakalı otomobil arıza yapıp çalışmadı. Daha sonra Yalım, çalışmayan otomobilini ittirerek çalıştırmak istedi.

KAMYONA ÇARPARAK DURDU

Otomobilini çalıştırmak için yokuştan aşağı iten Yalım, kontrolden çıkan otomobili ile şantiye sahasına uçtu. Kaza yapan otomobil şantiye sahasında bulunan bir kamyona vurarak durabildi.

Otomobilini çalıştırmak isterken şantiyeye girdi

Otomobilini çalıştırmak isterken şantiye sahasına uçtu VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Kaza esnasında sürücü Hikmet Yalım ise araçtan fırladı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilini çalıştırmak isterken şantiyeye girdi

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