Otomobilini çalıştırmak isterken şantiyeye girdi

Hikmet Yalım’a (60) ait 41 FR 394 plakalı otomobil arıza yapıp çalışmadı. Daha sonra Yalım, çalışmayan otomobilini ittirerek çalıştırmak istedi.
KAMYONA ÇARPARAK DURDU
Otomobilini çalıştırmak için yokuştan aşağı iten Yalım, kontrolden çıkan otomobili ile şantiye sahasına uçtu. Kaza yapan otomobil şantiye sahasında bulunan bir kamyona vurarak durabildi.
Otomobilini çalıştırmak isterken şantiye sahasına uçtu VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Kaza esnasında sürücü Hikmet Yalım ise araçtan fırladı. Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.