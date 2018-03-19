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Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, gittiği restoranda valeye vermek istemediği otomobilinin lastiği kesilen kadın sürücü şikayetçi oldu.

DHA | 19.03.2018 - 07:47..
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Ataşehir'de dün 20.00 sıralarında, avukat Selva Özkarakoç, arkadaşlarıyla Küçükbakkalköy'deki lüks bir balık restoranına gitti. Restoran girişinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir vale, park etmek için Özkarakoç'un otomobilinin anahtarını almak istedi. Avukat Özkarakoç, içinde müvekkillerine ait çek-senet olduğu için otomobilini valeye vermek istemedi.

Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

"SONUCUNA KATLANIRSINIZ"

Avukat, otomobili park ettikten sonra vale yanına gelerek "Buraya araç alacağım, buraya aracınızı park etmeyin ya da aracınızın anahtarını biz görevli valelere verin." dedi. Selva Özkarakoç, anahtarı vermek istemediğini yineleyince, vale"Siz bilirsiniz, sonucuna katlanırsınız." diye karşılık verdi.

Konuşmanın ardından restorana geçen avukat Özkarakoç, birkaç saat sonra evine gitmek için otomobiline binerek yola çıktı. Selva Özkarakoç, kısa bir süre sonra, otomobilin panelinde bir lastiğin inik olduğu uyarısını fark etti. Otomobili park ederek inen avukat, sağ arka lastiğin kesilmiş olduğunu tespit etti.

Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

"BU KONUYU ARAMIZDA HALLEDELİM"

Özkarakoç, restoranı telefonla arayarak, karşısına çıkan kişiye durumu anlattı. Bir süre sonra restoran yetkilisi olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak "Zararınız neyse ödeyeceğiz, bu konuyu aramızda halledelim, lütfen karakola gitmeyin." dediğini iddia eden Avukat Selva Özkarakoç, İçerenköy Polis Merkezine giderek vale ve restoran işletmecisi hakkında şikayetçi oldu.

Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

"20 TL VALE ÜCRETİ VERMİŞTİM, SONUCU BU"

Selva Özkarakoç, "20 TL vale ücreti vermiştim. Sonucu bu... Restoran sahibini bu durumdan haberdar etmeden 155'i, arkasından restoranı aradım. Restoranda yetkili olan kişi bu olayı aramızda halledebileceğimizi ve zararım neyse karşılattıracağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü  bugün benim başıma gelen, yarın başka insanların başına da gelebilir Ben başka insanlara da zarar verebilirdim. Kendi canıma da mal olabilirdi. Bunun sonucunun maddi anlamda ölçülemeyeceğini söyledim. Ve yasal yollara baş vuracağımı söyleyerek karakola şikayette bulundum." dedi.

Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

Otomobilini vermek istemediği vale lastiğini kesti

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