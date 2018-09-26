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Otomobilinin arka koltuğuna 2 tosun sığdırdı

Mersin'de, bir otomobilin arka koltuğunda 2 tosun taşınması, trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

DHA | 26.09.2018 - 13:16..
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Tarsus ilçesinde, aracının arka koltuğuna 2 tosun bindiren 33 AE 234 plakalı aracın sürücüsü, D-400 karayolu güzergahını kullanarak Mersin yönüne seyretmeye başladı.

Huzurkent kavşağı civarında otomobilin arkasındaki ağır tonajlı bir aracın şoförü de tosunları farkedip aracın fotoğrafını çekti, görseli sosyal medya hesabında paylaştı.

Otomobilinin arka koltuğuna 2 tosun sığdırdı

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Takipçiler tarafından çok sayıda beğeni alan fotoğrafa, "Bu paylaşımı kaldırın, yoksa millet Toros model otomobilin fiyatına 5 bin lira daha ekler. Zaten 15-20 bin lira diyorlar.', 'Yok artık daha neler!', 'Dorseye atsaydın araba ile beraber..." gibi yorumlar yapıldı.

Otomobilinin arka koltuğuna 2 tosun sığdırdı

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