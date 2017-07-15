Otomobiliyle 100 metre yükseklikten dereye uçtu

Muğla'nın'nın Fethiye İlçesi'nde otomobiliyle 100 metre yükseklikten dere yatağına uçan 29 yaşındaki Burhan Tunca, tavan kısmı ezilen aracın içinde hayatını kaybetti. Tavan kısmı kesilerek otomobilden güçlükle çıkarılan Tunca'nın cesedi, bir süre elle taşındıktan sonra, 50 metrelik dik yamaçtan iple çekildi.

UYUYAKALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi Fethiye-Ölüdeniz Yolu üzerindeki seyir terası yanında bugün saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye'den Ölüdeniz yönüne giden Burhan Tunca'nın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki çelik bariyerlere yöneldi. Yüksek hızla çarptığı bariyerleri aşan otomobil, 100 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Direksiyon başında uyuduğu tahmin edilen sürücü Tunca, tavan kısmı tamamen ezilen otomobilin sürücü koltuğunda sıkıştı. O sırada yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine geldi.

KOLUNDAKİ DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLEBİLDİ

Ekipler iple iniş istasyonu kurarak otomobilin bulunduğu dere yatağına indi. Sağlık görevlileri Tunca'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri ise otomobilden fırlayan başka birinin olabileceği şüphesiyle çevrede arama yaptı, ancak başka kazazedeye rastlanmadı. Sıkışan Tunca'nın çıkarılması için, itfaiye ekipleri otomobilin tavan kısmını kesti. Baş kısmı parçalanan ve yüzü tanınmaz hale gelen Tunca'nın kimliği yakınları tarafından kolundaki dövmeden teşhis edildi.

UÇURUMDAN İPLE ÇEKİLDİ

Sedyeye bağlanan Tunca'nın cesedi, elle taşınarak dere yatağından çıkarıldı. Daha sonra iple iniş istasyonuna bağlanan ceset vinç yardımıyla 50 metrelik uçurumdan yukarı çekildi. Ambulansa alınan ceset, ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlatırken Tunca'nın evli, 2 çocuk babası ve Hisarönü Mevkii'nde bir restoranda çalıştığı öğrenildi. Kaza yerinde fren izine rastlanmazken, Tunca'nın direksiyon başında uyuduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AKUT Fethiye Ekip Lideri Fatih Işık, 3 saat süren çalışma sonunda otomobilde sıkışan cesedin yola çıkarılarak ambulansa teslim edildiğini söyledi. Cesedin 50 metrelik uçurumdan iple çekildiğini anlatan Işık, çevrede başka kazazedeye rastlanmadığını belirtti.





















