Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

Karaman'da yaşayan 22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'a annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi. Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Hakan Kazak, Abdullah Doğan yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Abdullah Doğan, çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Doğan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Doğan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kazak ve Rıdvan Özkaya ise kazadan yara almadan kurtuldu.

HASARI GÖRÜNCE SOPAYI KAPTI

Kaza yerine gelen Fikret Kazak otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu görünce oğlu Hakan Kazak'a tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan öfkeli baba ''Oğlum bura hastane mi?'' diyerek, minibüsüne koşup, aldığı sopayla minibüsünün yanında bekleyen oğluna saldırmak istedi.

"100 MİLYARLIK ARABA GİTTİ"

Polis, Fikret Kazak'ın elindeki sopayı alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fikret Kazak polise ''Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti'' diye tepki gösterdi. Fikret Kazak güçlükle sakinleştirildi.