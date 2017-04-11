taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.275
USD
3,7231
EURO
3,9480
ALTIN
150,38
PETR
55,7900

Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

Karaman'da yaşayan Fikret Kazak, otomobiliyle kaza yapan oğluna, sopayla saldırdı.

11.04.2017 - 13:07
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Karaman'da yaşayan 22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'a  annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi. Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Hakan Kazak, Abdullah Doğan yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Abdullah Doğan, çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Doğan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Doğan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kazak ve Rıdvan Özkaya ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

HASARI GÖRÜNCE SOPAYI KAPTI

Kaza yerine gelen Fikret Kazak otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu görünce oğlu Hakan Kazak'a tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan öfkeli baba ''Oğlum bura hastane mi?'' diyerek, minibüsüne koşup, aldığı sopayla minibüsünün yanında bekleyen oğluna saldırmak istedi.

Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

"100 MİLYARLIK ARABA GİTTİ"

Polis, Fikret Kazak'ın elindeki sopayı alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fikret Kazak polise ''Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti'' diye tepki gösterdi. Fikret Kazak güçlükle sakinleştirildi.

Otomobiliyle kaza yapan oğlunu sopayla kovaladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

423
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

42
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

36
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

289
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

20
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

30
Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM