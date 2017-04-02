Otomobiliyle rıhtımda manevra yaparken denize düştü

Altınordu ilçesinde Taşbaşı Mahallesi’nde bulunan rıhtımda meydana gelen olayda, otomobili ile rıhtımın yaklaşık 100 metrelik bölümüne kadar ilerleyen sürücü Tufan A. manevra yaparak dönmek istediği sırada otomobiliyle denize düştü.

DALGIÇLAR SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede kurtarma ekibi ve polis dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Tufan A. ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Denizin içindeki otomobilde vinç yardımıyla kurtarılarak çekiciyle parka götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





