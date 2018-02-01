Kadın sürücü otomobiliyle yayaya feci şekilde çarptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’ndan çarşı istikametine giden ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, 1102. Sokak üzerinde dönüş yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan, ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, park halinde duran diğer araca sert bir şekilde çarparak yere düştü.
Otomobiliyle yayaya çarpan kadın sürücüye yumruk attı ViDEO
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koştu. Aracından inen kadın sürücüye bir çocuğun yumruk salladığı görüldü. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.