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Kadın sürücü otomobiliyle yayaya feci şekilde çarptı

Tarsus'ta, çarptığı yayaya yardım etmek için aracından inen kadın sürücüye bir genç, yumruk sallayarak tepki gösterdi.

İHA | 01.02.2018 - 09:43..
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Mersin’in Tarsus ilçesinde Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’ndan çarşı istikametine giden ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, 1102. Sokak üzerinde dönüş yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan, ismi öğrenilemeyen kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, park halinde duran diğer araca sert bir şekilde çarparak yere düştü.

Otomobiliyle yayaya çarpan kadın sürücüye yumruk attı ViDEO

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayı gören vatandaşlar, hemen olay yerine koştu. Aracından inen kadın sürücüye bir çocuğun yumruk salladığı görüldü. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın sürücü otomobiliyle yayaya feci şekilde çarptı

Kadın sürücü otomobiliyle yayaya feci şekilde çarptı



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