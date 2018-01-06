Ankara’da dün saat 15.40 sıralarında, araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede sağa, sola bakmadan dalgın bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, kafa üstü yere düştü.

Otomobiliyle yayaya çarpan şoför arabasından inmedi VİDEO

HERKES YARDIM EDERKEN O İZLEDİ

O sırada aracın sağ koltuğunda oturan kişi hemen araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte kafa üstü yere düşen kadına yardım ederken, araç sürücüsünün otomobilinden inmemesi dikkat çekti.