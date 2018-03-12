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Otomobille denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı öldü

Muğla'da otomobili denize devrilen Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ yaşamını yitirdi.

AA | 12.03.2018 - 03:53..
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55 yaşındaki Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, Bodrum'da denize uçtu. 48 TB 212 plakalı otomobilin, Yalıçiftlik Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik kayalık alanda sürüklenerek denize devrildiği belirtildi.

Otomobille denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı öldü

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altındağ'ın cenazesi, dalgıçların tespit ettiği yaklaşık 2-3 metre derinlikteki hurdaya dönen otomobilden alınarak Yalıçiftlik İskelesi'ne çıkarıldı. Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye çalışanları ile Altındağ'ın yakınları olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, eşi sağlık sektöründe çalışan 2 çocuk babası Altındağ'ın ölümü, ailesi ve Bodrum Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu.

Otomobille denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı öldü

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