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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 çocuk yaralı

Aydın Didim'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

DHA | 01.11.2018 - 19:03..
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Saat 13.00 sıralarında, Söke- Milas yolunun Akbük kavşağında sürücülerinin isimli öğrenilemeyen 34 RU 0111 plakalı otomobil ile 48 AAJ 454 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

5 ÇOCUK YARALANDI

Kazada 5'i çocuk 10 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 çocuk yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 çocuk yaralı

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