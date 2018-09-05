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Otomobille motosikletin kaza anı

Bolu'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 05.09.2018 - 16:10..
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Kaza, Bolu Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Sedat Öztürk idaresindeki 14 DF 232 plakalı otomobil, seyir halideyken yavaşlayarak ters yöne geçmek istediği sırada, Samet Çakır idaresindeki 77 BP 387 plakalı motosiklet, otomobile çarptı.

Otomobille motosikletin kaza anı VİDEO

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atarak yere düştü. Kazada yaralanan Samet Çakır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobille motosikletin kaza anı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yavaşlayarak dönmek istediği sırada motosikletin otomobile çarpması ve sürücüsünün takla atarak yere düştüğü yer alıyor.

Otomobille motosikletin kaza anı

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