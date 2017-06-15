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Otomobille uygulama noktasından kaçarken polise çarptı

Denizli'de uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracıyla polis memuruna çarptı.

15.06.2017 - 07:05
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Pamukkale Yolu Kavşağı'ndaki rutin yol kontrolünde Hasan D. idaresindeki 35 AD 8728 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan sürücü önce yoldaki uyarı dubalarına, sonra da polis memuru Sagıp Aydın'a çarparak kaçtı

Sürücü, kovalamaca sonucu Bozburun Mahallesi yakınında polis aracıyla otomobilinin önü kesilerek durduruldu.

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı öne sürülen Hasan D. ile araçta bulunan Bilal A. ve Sami E. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Başı ve omzunda kırıklar olduğu öğrenilen polis memuru Aydın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

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