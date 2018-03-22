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Otomobiller dünya ticaretine yön verdi

Her geçen yıl büyüyen otomotiv endüstrisi, dünya ticaretinde pastanın en büyük dilimini aldı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Dünyada genelinde en fazla ihracatı ve ithalatı yapılan ürün 1 trilyon 350 milyar dolarla otomobil oldu. Otomobillerin dünya ticaretinden aldığı pay, 1 trilyon 350 milyar dolarla yüzde 4,9'a ulaştı. En fazla ithalat ve ihracatın yapıldığı ürün olan otomobili, yüzde 3'lük pay ve 825 milyar dolarla rafine petrol takip ederken, üçüncü sırada yüzde 2,9 pay ve 804 milyar dolarla elektronik devreler yer alıyor.

Otomobiller dünya ticaretine yön verdi

ALMANYA PARAYA 'PARA' DEMEDİ

Otomotiv sektöründe en büyük ihracatçı yine Almanya oldu. Daimler-AG , Volkswagen Grup, BMW
gibi devlerin anavatanı olan Almanya, otomotiv endüstrisinde en büyük kazancı elde eden ülke konumunda.

Otomobiller dünya ticaretine yön verdi

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