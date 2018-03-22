Otomobiller dünya ticaretine yön verdi

Dünyada genelinde en fazla ihracatı ve ithalatı yapılan ürün 1 trilyon 350 milyar dolarla otomobil oldu. Otomobillerin dünya ticaretinden aldığı pay, 1 trilyon 350 milyar dolarla yüzde 4,9'a ulaştı. En fazla ithalat ve ihracatın yapıldığı ürün olan otomobili, yüzde 3'lük pay ve 825 milyar dolarla rafine petrol takip ederken, üçüncü sırada yüzde 2,9 pay ve 804 milyar dolarla elektronik devreler yer alıyor.

ALMANYA PARAYA 'PARA' DEMEDİ

Otomotiv sektöründe en büyük ihracatçı yine Almanya oldu. Daimler-AG , Volkswagen Grup, BMW

gibi devlerin anavatanı olan Almanya, otomotiv endüstrisinde en büyük kazancı elde eden ülke konumunda.



