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Otomobillerde LPG kullanımı yüzde 39'a yükseldi

TÜİK'in Motorlu Kara Taşıtları 2017 araştırmasına göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 362 bin 512'ye ulaştı.

10.05.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Otomobil

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 adet taşıtın yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs ile yüzde 0.3’ünü ise, özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞİ KAYITLI ARAÇLARIN SAYISINDA ARTIŞ

Mart ayında 102 bin 899 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların ağırlığını yüzde 54.7 ile otomobiller aldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 58,3 arttı. Ocak-Mart döneminde 296 bin 555 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 467 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 272 bin 88 adet arttı.

LPG’Lİ OTOMOBİL  YÜZDE 39 OLDU

Öte yandan,trafige en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapılırken, yakıt tasarrufu nedeniyle  trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil sayısı ise yüzde 39’a yükseldi. Bunu yüzde 34.1 dizel ve yüzde 26.5 benzinli otomobiller izledi. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 56 bin 310 adet otomobilin yüzde 7,4’ünün Renault, yüzde 10,9'unun Volkswagen yüzde 7’sinin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Fiat, yüzde 6,2’sinin Dacia, yüzde 5,6’sının Opel, yüzde 4,8’inin Ford, yüzde 4,7’sinin Honda, yüzde 4,3’ünün Mercedes-Benz, yüzde 4,1’inin Nissan olduğu, yüzde 28,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

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