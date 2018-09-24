Otomobillerde ÖTV sınırı yükseltildi

Araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yükseltilen matrah tutarları Türkiye'deki araç satışlarının neredeyse tamamını kapsıyor.

YENİ SINIRLAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yüzde 45 oranındaki ÖTV'ye tabi 1,600 cm3'e kadar motora sahip araçlara uygulanan 46,000 liralık matrah sınırı 70,000 liraya, yüzde 50 ÖTV'ye tabi 46,000 ile 80,000 lira arasındaki matrah sınırı 70,000 ile 120,000 liraya, yüzde 60 ÖTV'ye tabi araç matrahı sınırı ise 80,000 liranın üzeri tutarlardan 120,000 liranın üzerin tutara çekildi.

Yüzde 45 oranında ÖTV'ye tabi motor hacmi 1,600 cm3 ile 2,000 cm3 arasında olan araçlar ile 1,800 cm3 motor hacmine sahip hibrit araçlara uygulanan 57,000 liralık matrah sınırı 85,000 liraya, yüzde 50 ÖTV'ye tabi aynı motor hacmindeki araçlara uygulanan 57,000 lira ile 91,000 lira arasındaki matrah sınırı aralığı ise 85,000 ile 135,000 liraya yükseltildi.

Bu kapsamdaki araçlardan yüzde 100 ÖTV oranına tabi 114,000 liralık matrah sınırına sahip araçlar için bu matrah sınırı da 170,000 liraya yükseltildi.

Kararla ayrıca, yüzde 100 ÖTV oranına tabi ve motor silindir hacmi 2,000 cm3'ü geçen araçlar ile 2,500 cm3'ü geçmeyen hibrit araçlara uygulanan 114,000 liralık matrah sınırı 170,000 liraya yükseltildi. Karar bugünden itibaren geçerli olacak.