taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58625
Euro
6.3305
Altın
1216.46
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.278

Otomotiv devinden kemer sıkma politikası

ABD'li otomotiv devi General Motors, kemer sıkma politikasına giderek 18 bin beyaz yakalı çalışanı işten çıkartacak.

AA | 31.10.2018 - 22:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

dqw

GM üretim maliyetlerinin azaltmak üzere Kuzey Amerika ülkelerindeki 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma teklif ettiği bildirildi.

TEKLİF ESKİ ÇALIŞANLARA YAPILDI

GM'den yapılan açıklamada şirketin, ABD, Kanada ve Meksika'da satış, pazarlama ve idari birimlerinde görev yapan 18 bin maaşlı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdiği belirtildi.

Önerinin, şirkette 12 yıl ve daha fazla süredir görev yapan çalışanlara yapıldığı açıklandı.

Şirket tazminat koşullarının detaylarına dair bilgi vermedi.

50 BİN ÇALIŞANI VAR

İşten çıkarma adımı şirketin 2018'in 3. çeyreğinde 2,5 milyar dolar kar açıklamasının ardından geldi. Açıklamada şirketin iyi bir performans gösterdiği bir dönemde aldığı işten çıkarma kararında, ekonominin iyiye gittiği dönemde maliyet düşürmenin daha akılcı olacağına dair değerlendirmenin etkili olduğu kaydedildi.

Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.

GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

243
Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

67
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

193
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

142
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı açıklaması

107
Katarlı işadamları yatırım için Türkiye'ye gelecek

Katarlı işadamları yatırım için Türkiye'ye gelecek

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM