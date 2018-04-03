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Otomotiv satışlarında artış sürüyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

AA | 03.04.2018 - 14:44..
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  2. Otomobil

Otomobil satışları, 2018 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 5,47 oranında artarak 122 bin 310 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 115 bin 963 adet satış yaşanmıştı.

Otomotiv satışlarında artış sürüyor

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,99 azalarak 36 bin 120 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 40 bin 127 adet satış gerçekleşmişti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA DÜŞÜŞ VAR

Otomobil pazarı martta yüzde 7,5 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı. 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 76 bin 345 adete yükseldi. 73 bin 802 adet olan 2017 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 3,45 oranında arttı.

Otomotiv satışlarında artış sürüyor

EN BÜYÜK ARTIŞ OTOMOBİLDE

2018 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,52 arttı ve 59 bin 798 adet oldu. Geçen sene 55 bin 616 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 9,01 azaldı ve 16 bin 547 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 18 bin 186 adet satış yaşanmıştı.

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