Otomotiv sektörü tüm zamanların rekorunu kırdı

OİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracatın beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdüren sektörde, aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara yüzde 116'ya varan artışlar oldu.

11 YILDIR İHRACAT ŞAMPİYONU

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi, mart ayında tarihi başarı elde etti. OİB verilerine göre, son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan sektörden, şimdi de aylık bazda tüm zamanların rekoru geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Türk otomotiv endüstrisinin, ihracatta en yüksek artışı son olarak mayıs 2008 döneminde 2,5 milyar dolar ile elde ettiğini hatırlattı.

TARİHİ BİR BAŞARI YAKALADIK

Sabuncu, "Geçen mart ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Mart ayında yüzde 32 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzde, aylık bazda tarihi bir başarı yakaladık. Mart ayı performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 artış temel belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün ayrıca 6 aydan bu yana aralıksız olarak ihracatta 2 milyar dolar barajını aştığına da değinen Sabuncu, "Toplam ihracattan aldığımız yüzde 20 pay ile Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Mart ayında ayrıca aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara çift haneli artışlar kaydettik." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'YA İHRACAT ARTTI

Mart ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 artışla 413 milyon dolar oldu. Almanya'ya yönelik artışta bu ülkeye yan sanayi ihracatının yüzde 11, binek otomobiller ihracatının yüzde 108 artması etkili oldu. İkinci büyük pazar olan İtalya yüzde 54 artışla 336 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 36 artışla 295 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin diğer önemli pazarları olan Fransa'ya ihracat yüzde 34, İspanya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 57, ABD'ye yüzde 63, Polonya'ya yüzde 116 arttı. Hollanda'ya yönelik ihracat ise yüzde 39 düştü.

AB'YE YAPILAN İHRACAT

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 79 pay ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 33 artışla 2 milyar 154 milyon dolar oldu.

Mart ayında alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine ihracat artışı yüzde 54, Ortadoğu ülkelerine yüzde 23, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 41 ve diğer Avrupa ülkelerine yüzde 36 olarak gerçekleşti.