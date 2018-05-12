taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı geldi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler için ÖTV iadesi kolaylığı geliyor: Üretimde kullanılan bazı araçların iadesini alabilecekler.

AA | 12.05.2018 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Maliye Bakanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen ÖTV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

TAŞITIN TÜM BEDELİ ÜZERİNDEN ÖTV ÖDENİYORDU

Otomotiv imalatçıları, araç üretirken kullandıkları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi cihazlar için ÖTV öderken, ürettikleri araç bayileri tarafından satıldığında bu kez taşıtın tüm bedeli üzerinden bayiler ÖTV ödemek zorunda kalıyordu.

İADESİNİ TALEP EDEBİLECEKLER

Tebliğle, imalatçılara söz konusu ÖTV girdilerinin iadesi sağlanacak. Buna göre, üreticiler, söz konusu girdileri yine ÖTV'li olarak satın alacak, imalat aşaması bittikten sonra da iadesini talep edecek.

ÖTV iadesinin, taşıtın üretiminde kullanıldığı vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren en geç bir yıl içinde istenmesi gerekecek.

Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı geldi

İadeye konu malların söz konusu taşıtların imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporla tespit ve tevsik edilmesi zorunlu olacak. 5 bin lirayı aşmayan iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın, vergi dairesince yapılacak kontrollere istinaden sonuçlandırılacak. İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkün olacak.

Tebliğe göre, imalatçı niteliği taşımayan motorlu araç ticareti yapan araç bayileri tarafından, taşıta eklenen mallar için ödenen ÖTV ise iade edilmeyecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye pazarına giriyor
ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu sene Türkiye pazarına gireceği bildirildi.
BMW 312 bin aracı geri çağırdı
İngiltere'de, sürüldüğü sırada birden motoru ve bütün sistemleri durma tehlikesi taşıyan 312 bin araç geri çağrıldı.
2018'de en çok satan otomobiller belli oldu
2018 yılının ilk dört ayında toplamda 52 bin 138 hafif ticari araç satıldı. İşte içinde bulunduğumuz yılın en çok satan hafif ticari araçları...
Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız artıyor
Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, aylık bazda da son 27 aydır aralıksız ihracat artışı grafiğini sürdürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

52
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

50
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

241
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

186
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

56
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94