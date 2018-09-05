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Otopark görevlisi olmayınca ücreti zarfa koyup bıraktı

Denizli’de bir otopark işletmecisi, tatil gününde aracını otoparka park eden bir sürücünün ücreti yazdığı bir notla zarf içinde bıraktığını görünce şaşkınlığa uğradı.

İHA | 05.09.2018 - 08:57..
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Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Devlet Hastanesi karşısındaki Sercan Eskin isimli işletmeciye ait olan otoparkın güvenlik kameralarına 'insanlık ölmemiş' dedirten bir ayrıntı takıldı.

Otopark görevlisi olmayınca ücreti zarfa koyup bıraktı

'HAKKINI HELAL ET'

Araçlarını otoparka park eden çift, araçlarının ödeme noktasında kimsenin olmadığını görünce üzerinde "Abi saat 09.45’de park ettik, saat 12.45’de çıktık. Ücretini zarfın içine bıraktık. Hakkını helal et." yazılı bir not ile içerisinde 5 TL olan zarf bıraktı.

Yaşanan olayın ardından otoparkın sahibi Eskin, zarfı bulduklarından çok şaşırdıklarını bir o kadarda mutlu olduklarını ifade etti.

Sercan Eskin, zarfı bırakanları güvenlik kamerasından gördükleri kadarıyla tanımadıklarını ve müşterilerinin olmadığını ifade etti.

Otopark görevlisi olmayınca ücreti zarfa koyup bıraktı

"ŞAŞKINIZ"

Eskin, "Pazar günü otoparkımızın kapalı olmasına rağmen vatandaşımızın birisi araç park etmiş buraya. Pazartesini günü iş yerine geldiğimde 1 gün öncesinin kamera kayıtlarını incelediğimde bir vatandaşımızın bir zarf bıraktığını gördüm. Daha sonra zarfı buldum. Vatandaş aracını bırakıyor 3 saatliğine ve zarfın içerisine 5 TL bırakmış ve hakkımızın helal etmemizi istemiş bizden. Bunu gördüğümüzde çok şaşırdık ve insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşadık. Gerçekten de çok şaşkınız. Bazı vatandaşlarımız geliyor cebinde para olmasına rağmen cüzdanının olmadığını ya da daha önce vermiş olduğunu gibi gerekçelerle 5 TL’lik park ücretine itiraz edenler oluyor. Bu tür olaylarla karşılaşırken, böyle güzel bir olayla karşılaşmak ise bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.

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