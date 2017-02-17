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Otoparka girmek isteyen kadın kazan dairesine girdi

Batman’da aracıyla otoparka girmek isteyen kadın sürücü, binanın kazan dairesinin merdivenlerinde kaldı.

17.02.2017 - 14:19
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Kadın sürücü Z.G., 06 AG 7229 plakalı otomobilini bankanın otoparkına park etmek istedi. Ancak otoparkın bitişiğindeki binanın kazan dairesi girişinin merdivenleri fark etmeyen Z.G., buradan aşağıya inmeye başladı.

Otoparka girmek isteyen kadın kazan dairesine girdi

KADIN SÜRÜCÜNÜN İMDANIDA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Durumu fark ederek, frene basan kadın sürücü, panikle çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar, aracı başka bir araca halat bağlayarak çekmeye çalıştı ancak halatın kopması yüzünden başarılı olamadı. Araç, daha sonra, çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Batman’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı VİDEO

Otoparka girmek isteyen kadın kazan dairesine girdi

Otoparka girmek isteyen kadın kazan dairesine girdi

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