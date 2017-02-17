Otoparka girmek isteyen kadın kazan dairesine girdi

Kadın sürücü Z.G., 06 AG 7229 plakalı otomobilini bankanın otoparkına park etmek istedi. Ancak otoparkın bitişiğindeki binanın kazan dairesi girişinin merdivenleri fark etmeyen Z.G., buradan aşağıya inmeye başladı.
KADIN SÜRÜCÜNÜN İMDANIDA VATANDAŞLAR YETİŞTİ
Durumu fark ederek, frene basan kadın sürücü, panikle çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar, aracı başka bir araca halat bağlayarak çekmeye çalıştı ancak halatın kopması yüzünden başarılı olamadı. Araç, daha sonra, çağrılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
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