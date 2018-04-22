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Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı.

DHA | 22.04.2018 - 01:04..
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Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana gelen olayda, Fevzi A., arkadaşı Yaşar Telli'nin dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kız kardeşi Sevgi A.'nın içinde olduğu park halindeki 06 BG 386 plakalı otomobilin yanına geldi.

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Burada arkadaşı Yaşar Telli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Fevzi A., belindeki tabancayı çıkartarak Yaşar Telli, onun dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kendi kız kardeşi Sevgi A.'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşar Telli, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Fevzi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı

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