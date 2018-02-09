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Otostopçunun Galaksi Rehberi raflarda

İngiliz bilim kurgu romanlarının yazarı Douglas Adams'un Alfa Yayınları’ndan çıkan Otostopçunun Galaksi Rehberi artık uzayda!

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 09:16..
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ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, uzaya fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.

Tesla'nin üst düzey yöneticisi ve SpaceX’in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'a ait Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.

Otostopçunun Galaksi Rehberi raflarda

Uzaya gönderilen Tesla için Musk her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alıyordu.

Otostopçunun Galaksi Rehberi raflarda

Otomobilin ekranında "Don't Panic" (Panik yapma) yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çaldı.

İngiliz bilim kurgu romanalrının yazarı Douglas Adams, yeni kitapla okuyucularını büyülüyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi raflarda

Douglas Adams

Yazar: Douglas Adams

Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Çeviren: Nil Alt

Türü: Roman

Syf: 228

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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