Otostopçunun Galaksi Rehberi raflarda

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, uzaya fırlatıldı. Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen Tesla model otomobildi.

Uzaya gönderilen Tesla için Musk her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alıyordu.

Otomobilin ekranında "Don't Panic" (Panik yapma) yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çaldı.

