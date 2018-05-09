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Otostopla 28 il gezdiler

Sosyal medya üzerinden tanışan üniversiteli iki arkadaş, otostopla şimdiye kadar Türkiye'de 28 il gezdiler.

AA | 09.05.2018 - 09:40..
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Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan iki arkadaş, 1 Mayıs'ta Kocaeli'den çıktıkları turları kapsamında Bartın'a ulaştılar. Yolculukları boyunca 28 ili otostopla gezen gençler Türkiye'nin tamamını gezmeyi hedefliyor.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Sosyal medya üzerinden tanışan ve bugüne kadar otostopla 28 ili gezen üniversite öğrencileri Berati Genç ve Halil Kocakır, yeni turları kapsamında 1 Mayıs'ta Kocaeli'den başladıkları yolculukta Bartın'a ulaştı.

OTOSTOPLA TÜRKİYE'Yİ GEZİYORLAR

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berati Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladıklarını söyledi.

Otostopla 28 il gezdiler

''YURT DIŞI PLANIMIZ VAR''

Gezi planlarını derslerden artan kalan vakitlerde, yaz tatili ve hafta sonlarında gerçekleştirdiklerini belirten Berati Genç, şunları anlattı:

"Gezi esnasında çadırda kalıyoruz. Üniversitede sadece dersler bazında değil, daha çok gezip görerek öğrenmeyi hedefleyen biriyim. Bunun dışında 81 il hedefimiz var. Türkiye gezimizi kısa sürede tamamlayıp yurt dışına gitme planımız var. Daha uzun süreli seyahatler düzenlemek istiyoruz. Bu gezilerimize çok düşük bütçe ayırıyoruz, sonuçta öğrenciyiz. Farklı işlerde çalışarak cebimize bir bütçe ayırıyoruz. Bunun sayesinde otostopla yollara devam ediyoruz. Sırt çantamızda gerekli birçok yaşam malzememiz var. Bu şekilde turumuza devam ediyoruz."

Otostopla 28 il gezdiler


''DOĞAYI SEVİYORUM''

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halil Kocakır da doğa yaşamını sevdiğini belirtti.

Doğada barınak ve ateş sistemleri, yenebilir bitkiler ve hayvanlar üzerinde çalıştığını dile getiren Kocakır, şunları söyledi:

"Bu bağlamda doğada olabildiğince fazla vakit geçirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için de şehirde kurduğum bir atölyem var. Atölyemde balta ve bıçak yapıyorum. Doğada elde yaptığım şeylerle, yani eskiden dedelerimiz nasıl yaşıyorsa, yaşamaya gayret gösteriyorum. Berati ile yollarımız sosyal medyada kesişti. Sosyal medyadaki konuşmalarımızda aynı üniversitede okuduğumuzu öğrendik ve onunla birlikte şehir şehir geziyoruz. Doğaya çıktığımda benim bildiklerim, şehirde otostop yaparken, insanlarla iletişimde ve yol bilgisinde Berati bana yardımcı oluyor. Ormanda yemek yapıp barınak kurma, soğuğa karşı müdahalelerde ben ona yardımcı oluyorum."

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