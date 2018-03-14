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Otostopla 3 günde askere gitti

Genç seyyah Mehmet Sendinç, askerlik görevini yerine getirmek için İstanbul'dan Muğla'ya otostop çekerek gitti.

İHA | 14.03.2018 - 11:43..
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  2. Seyahat

İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Sendinç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir şirkette işe başladı. Çalıştığı şirketten istifa eden Mehmet Sendinç, bir yıldır otostopla Türkiye’yi geziyor. Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde Edirne’den Kars’a günde 5 TL harcayarak gitti.

Otostopla 3 günde askere gitti

ASKERE GİTMESİ 3 GÜN SÜRDÜ

Mehmet Sendinç, evine celp kağıdı gelince, vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi. İstanbul’da yakınlarıyla vedalaşan genç, kısa dönem olarak Muğla’da yapacağı vatani görevi için pazartesi günü otostop çekmeye başladı. İlk durak olarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen gezgin, burada Dağyenice Göleti'nde kamp attı.

Bir gün Bursa’da dinlenen gezgin, daha sonra İzmir istikametine devam etti. Öğle saatlerinde ise Muğla’daki İl Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu.

Otostopla 3 günde askere gitti

GÜNDE 3 LİRAYLA 70 ŞEHİR GEZDİ

Mehmet Sendinç, “Üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe girdim. Çalışırken gezmeye uğraştım, fakat ikisini aynı anda yürütemedim. Ben de geçen yaz istifa ederek gezmeye karar verdim. Bunun için yeterli bütçem yoktu, biraz araştırma yapınca, otostop çekerek gideceğim noktalarda kamp kurarak çok daha ucuza gezebileceğimi fark ettim. Memleketimin 70 vilayetini karış karış otostopla gezdim. Bunu çok düşük maliyetlerle günde 3 liraya yaptım. Askerlik görevim geldi ve kısa dönem olarak Muğla çıktı. Oraya nasıl gideceğimi düşünürken en sevdiğim şekilde gitmeye, otostop çekmeye karar verdim. Şu an teslim olmama 5 gün var, ama ben yollardayım. Kısmet olursa askeriyeye otostopla teslim olacağım. Sevdiğim şekilde sevdiğim yere gideceğim, kısmetse vatani görevi tamamladıktan sonra göğsümde Türk bayrağı ile dünyayı otostopla gezeceğim." açıklamasında bulundu.

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