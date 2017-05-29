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Otostopla bindiği araç kaza yapınca eli koptu

Otostop yaparak bindiği otomobilin, çelik bariyere çarpması sonucu, lise öğrencisi Yücel Sarman'ın sol eli bileğinden koptu.

29.05.2017 - 07:05
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Korkunç kaza Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ovacık-Ölüdeniz Yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 64 KE 040 plakalı otomobiliyle Ovacık'tan Ölüdeniz istikameti seyreden Ulaşcan Tuzer, yol kenarında otostop yapan Yücel Sarman ve 3 arkadaşını otomobile alarak yola devam etti. Eğimli yolda hızla seyreden otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, çelik bariyerlere çarparak tekrar yola savruldu. Sürücü Tuzer'in ağır yaralandığı kazada, yanındaki yolcu koltuğunda oturan Sarman'ın sol eli bilek kısmından koptu. Arka koltukta oturan Sarman'ın 3 arkadaşı ise kazadan yara almadan atlattı.

KOPAN EL ÇELİK BARİYERLERİN ARASINDA BULUNDU

Kanlar içinde kalan Sarman'ın kopan eli, arkadaşları tarafından otomobile 8 metre mesafedeki çelik bariyerlerin arasında bulunarak bezle koluna tekrar sarıldı. Sürücü koltuğunda sıkışan Tuzer'in kurtarılması içinse Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekipleri'nden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tuzer'i sıkıştığı yerden çıkardı. 2 ayrı ambulansa alınan Sarman ve Tuzer hastaneye gönderildi.

ELİ KUTUYA KONULDU

Tuzer, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Sarman'ın ilk müdahalesi Özel Letoon Hastanesi'nde yapıldı. Kanaması durdurulan Sarman, kopan elinin yerine dikilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilek kısmı sarılı halde hastaneden çıkarılan Sarman'ın özel bir kutuya konulan eli de ambulansla Muğla'ya gönderildi.

EL YERİNE DİKİLECEK

Sarman'a ilk müdahaleyi yapan Op.Dr. Osman Kurtuluş elin bilek kısmından düzgün ve tam kesiyle ayrıldığını söyledi. Parçalanma olmayan bu tarz kesiklerin tedaviye daha iyi cevap verdiğini anlatan Kurtuluş, "Bu tür kesiklerde ameliyat için ihtiyaç duyulan süre 6 saat. Hastamız hastaneye gelir gelmez müdahale ettik. Hemen sevkini yaptık. 1,5 saat sonra hastamız Muğla'da olacak. Ameliyatı yapacak El ve Mikrocerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nazım Karalezli ile görüştüm. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hasta ulaşır ulaşmaz ameliyat başlayacak ve kopan el yerine dikilecek. Güzel bir ameliyattan sonra yaralının parmakları tekrar çalışmaya başlar. Yüz güldürücü olmasını diliyorum" dedi.

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturması sürerken, kaza yerinde bekleyen Sarman'ın 3 arkadaşı ifadeleri alınması için Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

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