1 Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine dev katkı Çoruh Havzası Projesi kapsamında işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, enerji üretimiyle ülke ekonomisine 5 milyar 182 milyon liralık katkı sundu.

2 Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda durdurulan bir kamyonette, 71 kaçak yakalandı.

3 Otostop çeken gaspçılara operasyon Beykoz'da otostop çeken kadını aracına alan bir kişi, kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu. Polis kısa sürede soyguncuları yakaladı.

4 Kanalda susuz kalan balıklar kamyonetle taşındı Iğdır'ın Yaycı köyündeki su kanalının yanında yer alan tahliye kanalında mahsur kalan ve polisin TOMA ile su takviyesi yaparak hayatta tuttukları balıklar başka yere taşındı.

5 Aziz Yıldırım: Alex o kadar büyükse neden takım bulamıyor Katıldığı bir söyleşide Alex hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Alex'i bu kadar büyütmeyin, başarılı olsa bir takım çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

6 Martta 1320 terörist etkisiz hale getirildi TSK, EGM ve MİT'in iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalarla proje terör örgütüne 1 ayda büyük darbeler indirildi.