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Otostop çeken gaspçılara operasyon

Beykoz'da otostop çeken kadını aracına alan bir kişi, kendisini takip eden 2 kişi tarafından soyuldu. Polis kısa sürede soyguncuları yakaladı.

DHA | 02.04.2018 - 15:58..
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Geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Beykoz dağ yolunda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Köyü'nden Bozhane Köyü istikametine seyir halinde olan Muzaffer U. (50), yol kenarında otostop çeken Gamze B.'yi gördü. Muzaffer U., aracına binen Gamze B.'yi Riva'daki adresine götürdü.

KREDİ KARTININ ŞİFRESİNİ ZORLA ÖĞRENDİLER

Bu sırada aynı yere araçla gelen silahlı 2 şüpheli Muzaffer U.'yu silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek ellerini ve ayaklarını bağladı.

Muzaffer U.'nun kredi kartını gasbeden ve şifresini zorla öğrenen şüpheliler buradan ayrıldı.

Otostop çeken gaspçılara operasyon

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Kendi imkanlarıyla bağlı olduğu ipten kurtulan Muzaffer U. durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden Gamze B.(20), Tayfun S. (21) ve E.K. (17)'yi Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Otostop çeken gaspçılara operasyon

TUTUKLANDILAR

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otostop çeken gaspçılara operasyon

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