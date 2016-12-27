Otoyol ve köprülerden sağlanan gelir açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, köprü ve otoyollardan bu dönemde 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 lira gelir sağlandı.

Ocak-Kasım döneminde köprü ve otoyollardan toplam 386 milyon 544 bin 788 araç geçti. Geçişlerden elde edilen gelir, 1 milyar 113 milyon 621 bin 542 liraya ulaştı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden bu dönemde geçen 124 milyon 74 bin 643 araçtan 268 milyon 269 bin 775 lira ücret alındı. Söz konusu dönemde otoyollardan geçen 262 milyon 181 bin 747 araçtan 845 milyon 351 bin 767 lira gelir sağlandı.