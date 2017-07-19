Otoyolda radar cezası yemek istemeyenler mola veriyor

Türkiye genelindeki otoyollarda 1 Temmuz’da devreye giren ‘ortalama hız radarı’ uygulaması, karara rağmen hız yapan sürücülerin, belirlenen süreyi geçirmek için gişe önlerinde beklemesine yol açtı.

GİŞELERDE BEKLEYEREK SÜRENİN GEÇMESİNİ BEKLEDİLER

İzmir-Aydın Otoyolunda süreye takılan sürücüler, Işıkkent gişeleri önünde bekleyerek sürenin geçmesini bekledi.

"1 SAAT 10 DAKİKA SÜRE KOYMUŞLAR, 90'LA GELSEK BİLE YİNE BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Aydın’dan İzmir’e gelen Burhan Çurhal, belirlenen sürenin altında gişeye ulaşınca çareyi gişe önünde beklemekte buldu. Gişe önünde durarak sürenin geçmesini bekleyen Çurhal, “1 saat 10 dakika diye bir süre koymuşlar, sürenin dolmasını bekliyoruz. 90 kilometre hızla gelsek bile yine beklemek zorundayız. Normal yollarda gittiğimiz hızda otoyolda da gitmek zorunda kalıyoruz ve çok mağdur oluyoruz. 5 dakikadır bekliyoruz 15 dakika daha beklemek zorundayız” dedi.

OTOMATİK SABİTLEME DE İŞE YARAMADI

Aydın gişelerinden aracın otomatik hız sabitlemesini kullanmalarına rağmen belirlenen sürenin altında yetiştiklerini söyleyen Tunç Yurtkulu, “90 kilometre hızla gelmemize rağmen yine 20 dakika kadar beklemek zorundayız. Otoyollarda 120 kilometre hıza çıkamıyoruz, çıktığımız anda ceza yiyoruz. Bu konuda yetkililerin bu sistemi tekrar gözden geçirerek düzeltmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“ÖLÇÜMLERDE HATA OLMALI”

Aydın’dan Çeşme’ye gideceğini aktaran İbrahim Gürsel, “90 kilometre hızla geldim ama yine burada beklemek zorundayım. Ölçümde bir hata olmalı, 90’la gelmeme rağmen 55 dakikada buraya vardım ve 7 dakika daha beklemek zorundayım” diye konuştu.

"OTOBAN KULLANMAMIZIN SEBEBİ HIZLI OLMAK"

Otobandan gelmelerinin sebebinin 100 kilometre ve üzeri hız olduğunu söyleyen Mehmet Erkal ise bu durumda kimsenin otoyolu kullanmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Otobandan gelmemizin sebebi hızlı olmak, 90’la gelmemize rağmen yine beklemek zorundayız.”





GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA SÜRE TESPİT EDİLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızları tespit ediliyor.

Bu sayede iki gişe arasında araçların ortalama hızları belirlenerek hız kurallarına uymayan araçlara ceza kesiliyor. İzmir-Aydın Otoyolunda da 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya konulan sistemle birlikte sürücüler, hız limitine yakalanmamak için gişe önlerinde beklemeye başladı.