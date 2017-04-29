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Otoyolda yayaya çarpan sürücü 500 metre ileride durdu

Adana'da otoyolun karşı tarafına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Bünyamin Nergiz ezilerek öldü.

29.04.2017 - 06:24
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Otoyolda yayaya çarpan sürücü 500 metre ileride durdu

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) 15'inci kilometresinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Adana'dan Mersin yönüne giden 31 yaşındaki Hasan Met yönetimindeki 34 YP 883 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalışan Bünyamin Nergiz'e çarptı.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Otomobilin altına düşen Nergiz, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ezilerek öldü. Kazayı, yoldan geçen bir başka aracın sürücüsü fark edip, Mete'yi uyararak olay yerinden 500 metre ileride durmasını sağladı. Kazanın olruğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Nergiz'in öldüğü anlaşıldı.

Otoyolda yayaya çarpan sürücü 500 metre ileride durdu

"NE OLDUĞUNU FARK ETMEDİM"

Şoka giren otomobil sürücüsü Hasan Mete, polis ekiplerine "Önüme bir şey çıktı, ama ne olduğunu fark etmedim. Köpek sandım, ilerlerken başka bir sürücü uyardı. Alkollü değilim, kaçmadım" diye açıklama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Bünyamin Nergiz'e çarparak ölümüne neden olan Hasan Mete, gözaltına alındı. Geriye, elinde parçalanan poşetten saçılan diploma ve not kağıtları kalan Nergiz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otoyolda yayaya çarpan sürücü 500 metre ileride durdu


Otoyolda yayaya çarpan sürücü 500 metre ileride durdu

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