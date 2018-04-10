Otoyolda yoğun sis kazaya sebep oldu: 1 ölü

TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde sabaha karşı 04.00 sıralarında, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ü.’nün kullandığı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.’nın kullandığı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı.

ARAÇTAKİ YOLCU AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



