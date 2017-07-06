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Otoyollarda ortalama hız tespit sistemi devrede

Otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılmasına dönük uygulama başladı.

06.07.2017 - 12:10
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  2. Ekonomi
Otoyollarda ortalama hız tespit sistemi devrede

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Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla, otoyollardaki gişeler arası geçişlerde ortalama hız sürelerinin hesaplanması sonucu ceza yazılması uygulamasına ilişkin kamu spotu hazırlandı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 1 Temmuz itibarıyla araçların otoyollardaki gişelere giriş ve çıkış süreleri hesaplanarak hızları tespit ediliyor ve limiti aşan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

UYGULAMANIN AMACI KAZALARI AZALTMAK

Uygulamayla, sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve yakıt sarfiyatını azaltmak amaçlanıyor.

HIZ KORİDORLARININ BULUNDUĞU YERLER

Bu kapsamda, Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu Otoyolu, İstanbul-Edirne arasındaki Avrupa Otoyolu, İzmir-Aydın arasındaki Aydın Otoyolu, Niğde-Mersin arasındaki Mersin Otoyolu, Adana-Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki Şanlıurfa Otoyolunda hız koridorları oluşturuldu.

İHLAL SAYISI 2 BİN 101'DE KALDI

Açıklamada, otoyollardan geçen günlük araç sayısının ortalama 1 milyon 150 olduğu belirtilerek, sistemin yürürlüğe girdiği gün ihlal sayısının 2 bin 101'de kaldığına işaret edildi.

Trafik güvenliği konusunda duyarlılık göstererek sisteme uyum sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.

"BASMA, RADAR OLMASA DA O CEZA GELİR"

Söz konusu kamu spotunda, seyir halindeki bir araç içindeki iki kişinin gidecekleri yere yetişmek için radarı geçtikten sonra hızlarını artırmayı planladıkları bir diyaloga yer veriliyor.

Kamu spotunda, radarı geçtikten sonra araç sürücüsü hızını artıracağı sırada radyodan "Basma. Yolun devamında radar olmasa da o ceza gelir. Nasıl mı? 1 Temmuz'dan itibaren artık otoyollardaki gişelerden yapılan giriş çıkış süreleriyle ortalama hız hesaplanarak ceza kesilecek." uyarısı yapılıyor.

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