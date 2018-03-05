Ottoman örme kumaş nedir

Ottoman örgü, Türklerin geleneksel örgü tipine verilen isimdir. Geçmişte elle veya manuel makinelerle elde edilen dikişler, bugün tam otomatik makinelerde kalın veya ince iplikli dikiş türleri ile oluşturulmaktadır.

Ottoman örgünün en büyük ayırt edici özelliği, enine çizgili kumaşlar oluşturmasıdır. Günümüzde birçok tekstil ürününün temel dikiş türünü oluşturan Ottoman örme, giyecekten, gündelik kumaş eşyalara kadar her alanda kullanılmaktadır.

OTTOMAN KUMAŞ NASIL ELDE EDİLİR

Günümüzde Ottoman kumaşlar tam otomatik makinelerdeki ayarlı sistemler ile çıkartılmaktadır. Bu sistemler ilmek sayısından düğüm miktarına kadar herşeyi hesaplar ve akıllı otomasyon sistemleri ile istenilen şekilde model elde edilir.

Tabii bu sistemlerde hata payı da mevcuttur. Bunun önüne geçmek için öncelikle numune üretimi yapan sistem makineleri, eğer numune düzgün çıkarırsa seri üretime geçmektedir. Üretilen kumaşlar uzun uğraşların sonucunda ortaya çıkarken, bu kumaşlar daha sonra incelik ve kalınlıklarına göre giyecek, kullanılacak olarak işlenmeyi beklemektedir.