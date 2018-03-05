taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.871
USD
3,8206
EURO
4,7081
ALTIN
162,33
PETR
64,3000

Ottoman örme kumaş nedir

Ottoman örgü, yuvarlak örgü makinelerinde elde edilen bir kumaş türüdür. Kalın veya dikiş ipliklerden atılan ilmeklerin enine çizgiler oluşturduğu modele verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Ottoman örgü, Türklerin geleneksel örgü tipine verilen isimdir. Geçmişte elle veya manuel makinelerle elde edilen dikişler, bugün tam otomatik makinelerde kalın veya ince iplikli dikiş türleri ile oluşturulmaktadır.

Ottoman örgünün en büyük ayırt edici özelliği, enine çizgili kumaşlar oluşturmasıdır. Günümüzde birçok tekstil ürününün temel dikiş türünü oluşturan Ottoman örme, giyecekten, gündelik kumaş eşyalara kadar her alanda kullanılmaktadır.

Ottoman örme kumaş nedir

OTTOMAN KUMAŞ NASIL ELDE EDİLİR

Günümüzde Ottoman kumaşlar tam otomatik makinelerdeki ayarlı sistemler ile çıkartılmaktadır. Bu sistemler ilmek sayısından düğüm miktarına kadar herşeyi hesaplar ve akıllı otomasyon sistemleri ile istenilen şekilde model elde edilir.

Tabii bu sistemlerde hata payı da mevcuttur. Bunun önüne geçmek için öncelikle numune üretimi yapan sistem makineleri, eğer numune düzgün çıkarırsa seri üretime geçmektedir. Üretilen kumaşlar uzun uğraşların sonucunda ortaya çıkarken, bu kumaşlar daha sonra incelik ve kalınlıklarına göre giyecek, kullanılacak olarak işlenmeyi beklemektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Skijoring nedir
Skijoring; bir köpeğe takılan koşum takımları vasıtasıyla insanların kendilerini çektirerek kaydığı bir spor türüdür.
Peygamberdevesi karidesi nedir
Peygamberdevesi karidesi, gözlerinin görüş açısı ve reseptörleri sayesinde çok güçlü bir hayvandır.
Cushing Sendromu nedir
Cushing Sendromu, kortizol hormonunun vücuttaki fazlalığı sonucu ortaya çıkan belirtiler bütünüdür.
Ateşli hastalara zencefil yorgunlara papatya çayı
Yrd.Doç. Dr. Gizem Köse, bağışıklık sistemini güçlendirmede bitki çaylarının önemine işaret etti ve karışık olmayan bitki çaylarından çocuklar dahil herkesin günde iki fincan tüketebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir

Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir

1
Kitle iletişim özgürlügü nedir

Kitle iletişim özgürlügü nedir

2
Sade soda mı meyveli soda mı?

Sade soda mı meyveli soda mı?

10
Kispet nedir

Kispet nedir

3
Alize nedir

Alize nedir

0
Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır

Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır

4
Kurdeşen nedir

Kurdeşen nedir

6