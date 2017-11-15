Ötüken Yayınları'ndan her zaman okuyabileceğiniz kitaplar

Türk tarihi ve destanlarıyla ilgili yayımladığı değerli kitaplarla okuyucularını bu alanda bilgilendiren Ötüken Yayınlarından çıkan Satuk Buğra Han Destanı, İlk Oğuzlar, Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Sırları, ve Yakup'un Kanatları adlı kitaplar size iyi bir okuma sağlıyor.

NECATİ DEMİR - SATUK BUĞRA HAN DESTANI

İslamiyeti ilk kabul eden Türk Hakanı Satuk Buğra Han ve onun İslamiyeti nasıl, hangi şartlarda kabul ettiği ve Kaşgar merkezli kurduğu ilk Türk - İslam devleti hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. O, 12 yaşında İslamiyeti benimseyip öğrenmiş, Hak din için mücadeleler vermiş, 25 yaşında Karahanlı Devleti'nin tahtına çıkmıştır. Satuk Buğra Han, 955'te tanrı'ya yürümüştür. Satuk Buğra Han Destanı'nı mutlaka okuyun.

OSMAN KARATAY - İLK OĞUZLAR

Oğuzlar, tarihin bize uzak olmayan bir anında ortaya çıktılar. Torunlarının son bin yılın tarihini yazacaklarını bilmiyorlardı elbette. Ne var ki, bu önemli topluluğun erken dönemleriyle ilgili araştırmalar yok denecek kadar azdır ve olanlar da siyasî tarih ağırlıklı çalışmalardır.

Selçuklular, Osmanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler ve Kacarlar gibi imparatorluk sahibi pek çok hanedan çıkartan ve belki kırk tane devlet kuran, ama hepsinden önemlisi dünyanın tam ortasına bin yıl boyunca hâkim olan Oğuzların nasıl ortaya çıktığı ise hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Çok eski tarihlerde değil, Ortaçağ’ın ilerleyen asırlarında gerçekleşen Oğuz etnogenezi, üzerinde çok düşünmeyi ve ayrıntılı çalışmayı hak etmektedir.

OĞUZLUĞUN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANI

Etnik oluşum araştırmalarının ülkemizdeki en önemli ismi olan Prof. Dr. Osman Karatay, bu eserinde Oğuzluğun ortaya çıktığı zaman, mekân ve ortam ile etnik bileşenleri konusunda yeni bazı savlar sunmaktadır. Daha önceki “Hırvat Ulusunun Oluşumu”, “İran ile Turan”, “Bey ile Büyücü”, “Türklerin Kökeni” ve “Hazarlar: Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler” adlı kitapları büyük ilgi gören Karatay, bu kitabında Oğuz-Hazar ilişkilerini de çok ayrıntılı bir şekilde açıklıyor ve dolayısıyla Selçuklu köklerine dair yeni fikirler öneriyor.

Türk Siyasî Bilgeliğinin Kadim Kapıları adlı kitabında Mustafa Yıldız, Türklerin devlet ve toplum olarak İslâm dinini seçmesinin akabinde, tedricen İslâm dünyasında yönetim işini üstlenmelerine yol açan düşünsel kökleri irdelemeyi amaçlamaktadır.

Kitabın ana teması, erken dönem Türk-İslâm medeniyet atlasını düşünceleriyle biçimlendiren İmam-ı Âzam Ebû Hanife, Fârâbî, İmam Mâturîdî, Hoca Ahmed Yesevî, Yusuf Has Hâcib, ve Kaşgarlı Mahmud gibi her biri farklı bir açıdan yönetim ilkelerini belirleyen düşünürler ile Dedem Korkudun Kitabı’nda dile getirildiği biçimiyle, siyasî ilişkilerin tahlil çalışmasıdır.

SİYASİ FELSEFENİN TEMEL BAĞLAMLARI

Kitabın her bir bölümünde siyaset felsefesinin temel problemleri bağlamında, yazarın “Türk Siyasî Bilgeliğinin Kadim Kapıları” olarak nitelediği bu düşünürlerin eserleri incelenmiştir. İnsan doğası ile siyaset ilişkisi, toplumsal hayatın kuruluş ve işleyişinin ilkeleri, siyasetin bireysel ve toplumsal amaçları, toplumsal örgütlenme bağlamında geleneğin kuruluşu, dilin siyaset alanındaki yeri ve fonksiyonu, iktidarın kaynağı ve meşruiyetinin ölçütleri, iktidar-birey ve toplum ilişkisi gibi sıralayabileceğimiz bu meseleler, günümüzde de güncelliğini ve önemini korumaktadır.

Böylece kitap, Türk-İslâm medeniyetinin kuruluş aşamasında nasıl bir siyaset anlayışı ve dünya görüşü ile hareket edildiğini ortaya koyarken, aynı zamanda bize, geçmişimizle farklı bir açıdan diyalog kurma imkânını sunmaktadır.

MİSLİ BAYDOĞAN - YAKUP'UN KANATLARI

Hü Diyen Karga - Selçuklu Hikayeleri adlı kitabıyla, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan Selçuklu neslinin o müthiş serüvenini bizlere bir karganın ağzından anlatan Misli Baydoğan, şimdi de Yakup’un Kanatları adlı kitabı ile okuyucuyu türlü türlü kapıların önüne çekiyor. Her bir öyküde başka mekanlarla, başka hayatlarla ve başka ruhlarla tanıştırıyor.Ve o, bunu yaparken kelimeleri yine ustaca kullanıyor.

Sonra birden, sizi alıp ruh dünyanızın derinliklerine götürüyor. Belki de yorgunluklarınızı, mücadelelerinizi, derinlerinizdeki siyah ile beyazı hatırlatıyor.

"BİR KADER UZANIYOR AYAKLARIMIN ÖNÜNDEN"

“İçimden, ucu ufuk çizgisine uzayıp giden kervanlar geçiyor. Üzerinde durduğum kızılımsı çorak toprağa, topuklarımdan kök salmışçasına, giderek daha da yayıla dolana sabitleniyorum. Bir kader uzanıyor ayaklarımın önünden ötelere doğru.

Gün batımında üzerine düşen gölgemi tam ortadan bölüyor çizgisi. Her zerrem tanıyor bu ikiye bölünmüşlüğü. İkiye bölünmüşlüğüm neslimin, rahmime hiç düşmeyen, doğuramadığım, kucağıma alıp emziremediğim habis devamı. İkiye bölünmüşlüğüm, yüreğimin üzerinde taşıdığım pıhtıdan bir kese.Aynalarda görünmeyen tarafım. Retinaya düşmeyen yansımam. Alsınlar bu zerrelerime sinmiş tuz ağırlığını üzerimden. Kupkuruyum. Yüz yıllardır bu kubbede çınlayıp duran sahipsiz çığlıklarla çarpışmaktan yorgunum.”

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