Oturma odalarında İtalyan modası

Selen KALDIRIM / [email protected]

Akdeniz kültüründen midir nedir, İtalyanlar en az Türkler kadar sıcak kanlılıklarıyla bilinir. İtalyanların bu özelliklerini yaşam tarzlarında, sosyal hayatlarında ve hatta ev dekorasyonlarında bile görüyoruz.

İTALYAN SADELİKTEN YANA DEĞİL

İtalyan tarzında sade ve standart bir ev tipi söz konusu değil. Evlerde doğallık ve pastel tonların karmaşık desenleri bir araya geliyor. Kendine has farklı bir üslubu olan İtalyan dekorasyonun oldukça davetkâr bir havası var. Geniş yastıklı koltuklara, renkli ve desenli yastıklar eşlik ediyor.

AHŞAP MALZEME KULLANILIYOR

Ahşap, İtalyan tipi evlerde en çok öne çıkan materyal olarak göze çarpıyor. Doğal bir hava veren bu malzeme, yine doğanın içinden renklerle tamamlanıyor.

SANAT ESERLERİYLE DUVAR SÜSLEMESİ

Rönesans’ın sanat biçiminden etkilenen İtalyan dekorasyonunda sanat eserleri oldukça önemli. Evlerde kahverengi, hardal sarısı, soluk yeşil, krem gibi tonlar ile bir bütün uyum söz konusu. Kullanılan detaylar hem oldukça şık hem de oldukça konforlu.

DOĞAL TAŞLARLA DÖŞENMİŞ DUVAR MODASI

Doğal taşlardan ilham alınarak tasarlanmış olan duvarları hemen hemen her ev tipinde görüyoruz. Bu taş dekorasyonunu genelde dekor ya da gerçek bir şömine tamamlıyor.

Sıcak ve doğal elementler, taş duvarlar, ahşap dolaplar ve zarif aksesuarlar İtalyan evlerinin olmazsa olmazı.

DEKORASYON MALZEMELERİNE BİR GÖZ ATIN

Ev tercihlerini beyaz ve sadelikten yana kullanmayan İtalyanlar, çok eşyalı, desenli ve kalabalık salonları tercih ediyorlar. Günümüzde her tarzdan malzeme ve eşya tipine, internet başta olmak üzere birçok yerden ulaşabiliyoruz. Sizler de salonlarınızda İtalyan tipi bir dekorasyon yapabilirsiniz.