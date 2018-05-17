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ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

Benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zam kadar ÖTV indirimi olacak. Yapılan zam vergiden düşeceği için tüketici fiyat değişikliğiyle karşılaşmayacak.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 10:43..
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ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

Bakanlar Kurulu kararıyla bugün itibarıyla akaryakıt fiyarlarında meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranı azaltılacak. Böylelikle petrol fiyatları ve döviz kuru artışından dolayı meydana gelecek fiyat artışları tüketiciye yansımayacak.

ZAM TÜKETİCİYE YANSIMAYACAK

Düzenlemeyle petrol fiyatlarında ve döviz kurunda azalma meydana geldiğinde ise akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle geçerli olan ÖTV oranları uygulanacak.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter bu uygulamanın detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi ViDEO

DETAYLAR

"Bu uygulamayla binevi tavan sabitlenmiş oldu. Şu anda tüketici, bugünden itibaren, bugünkü fiyatın üzerinde benzin ya da motorin almayacak.

Benzin fiyatında oluşum şöyle: Benzinin litre fiyatı 6,28 lira. 6,28 lira nasıl oluşuyor?

Bari kârı dahil ürün fiyatı, yani hem ürünün fiyatı hem de rafineri çıkış fiyatı 2,95 lira. Yani hiç vergi alınmasa biz benzinin litresini 2,95 liradan alacağız. Ancak şu an 6,28.

Bu 6,28 nereden geliyor? Üzerindeki vergiden geliyor. Üzerine konan vergi 3,33 lira. Yani bugünkü litre fiyatının üzerinde bir vergi.

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

BENZİN FİYATINDAKİ OLUŞUM

Örneğin sen gittin bir akaryakıt istasyonuna, aracının deposunu dolduruyorsun. 50 litrelik bir depon var. Bu aracın 30 litralik deposunu 314 liraya dolduruyorsun.

Aslında sen sadece benzine 147,5 lira para veriyorsun. ama ondan daha fazla 166,5 lira ise devletin kasasına gidiyor, hazineye gidiyor. Bu benzin fiyatındaki oluşum.

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

MOTORİN FİYATININ OLUŞUMU

Motorinin oluşumuna bakalım; Bayi karı dahil ürün fiyatı 3,07 lira. Yani sadece motorini vergisiz kullansak 3,07 liraya kullanacağız 5,73 liralık motorinin litresini.

Üzerinde vergi var 2,66 lira. Bununla 5,73'e geliyor.

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

DİZEL ARAÇ

Aracın dizel diyelim ve 50 litrelik bir depoyu 286 liraya doldurdum. 153 lira bayi karı ve rafineri çıkış fiyatı var. 133 lira da vergiye veriliyor. Bu araç satışında da böyle neredeyse."

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

ÖTV DÜZENLEMESİYLE NE OLACAK?

Zam yapılması gerektiğinde litre fiyatının üzerine zam geliyordu. Şimdi bayi kârı dahil ürün fiyatına zam gelecek ama o zam oranında "üzerindeki vergi" düşecek dolayısıyla tüketiciye yansıyan fiyat değişmeyecek.

Yani bundan sonra tüketici, 6,28 litre fiyatının üzerinde benzin almayacak.

ÖTV düzenlemesinin akaryakıt fiyatlarına etkisi

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