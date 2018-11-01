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ÖTV indirimi sonrası hesaplı düğün paketi ne kadar

Evlilik hazırlığı yapan çiftler, ÖTV kararından sonra rahat bir nefes aldı. Ortalama bir düğün paketinde 10 bin liralık indirim sağlandı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 10:37..
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ÖTV indirimi sonrası hesaplı düğün paketi ne kadar

Vergi Denetim Toplantısı'nda kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müjde üstüne müjde verdi.

Ekonomide dengelenmenin sağlanması için titiz çalışmalar yürüten Bakan Albayrak'ın açıklamaları evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yüzünü güldürdü.

Öyle ki; düğün paketlerinde 10 bin liraya varan indirimler sağlanmış oldu.

BEYAZ EŞYA VE MOBİLYA

Berat Albayrak'ın açıklamalarına göre; beyaz eşya ürünlerinde yüzde 6.7'lik ÖTV yıl sonuna kadar sıfırlanacak.

Mobilya sektöründe ise KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

Bu indirimlerin ardından evlilik hazırlığı yapanlar kalemi kağıdı yeniden eline aldı..

İşte yapılan hesaplara göre eski ve yeni fiyatlar:

ÖTV indirimi sonrası hesaplı düğün paketi ne kadar

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