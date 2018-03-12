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ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi

ÖTV ve MTV'nin motor hacimlerine göre değişmesi otomobil satışlarında önemli bir rol oynuyor.

AA | 12.03.2018 - 09:12..
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  2. Otomobil

2015-2017 yıllarında trafiğe kaydı yapılan her 100 otomobilden yaklaşık 95'i, 1600 cc ve altındaki motor silindir hacimli araçlardan oluşurken, kullanıcıların bu segmenti, vergi avantajı ve düşük yakıt tüketimine kıyasla gösterdiği yüksek performans nedeniyle tercih ettiği bildirildi.

ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2015-2017 yıllarında 2 milyon 234 bin 371 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. 
Otomobillerin motor silindir hacimlerine göre dağılımına bakıldığında, 1600 cc ve altında olanlar 2 milyon 122 bin 277 adetle söz konusu otomobillerin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturdu.

ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi

VERGİLER MOTOR HACMİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Sıfır araç tercihinde en büyük etkenlerden biri olarak gösterilen ÖTV motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde yüzde 45-60, 1601-2000 cc'lerde yüzde 100-110 ve 2000 cc üstündeki araçlarda yüzde 160 olarak uygulanıyor.

ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi

1300 CC ALTINA İLGİ DÜŞÜK

Öte yandan, yıllık MTV'de daha avantajlı olmasına rağmen 1300 cc ve altı hacimli motorlu araçların daha az tercih edilmesi dikkati çekiyor. Söz konusu araçların trafiğe kayıttaki payı 2015'te yüzde 17,1 iken, 2016'da yüzde 15,3'e, 2017 yılında ise 14,3'e geriledi.

ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi

Son 3 yılda trafiğe kaydedilen 1601-2000 cc hacimli otomobillerin oranı diğerlerine kıyasla yüzde 4'ü geçmezken, 2000 cc üstü motor silindir hacmine sahip araçlarda yüzde 2'nin altında gerçekleşti.

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