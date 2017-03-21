Over kisti olan Meksikalı kadın ameliyat edildi

Adı verilmeyen Meksikalı kadın, kendisi ile birlikte büyüyen kisti ameliyatla aldırmak zorunda kaldı.

HER GEÇEN GÜN KİLO ALDI

24 yaşındaki kadın, diyet yaptığını ancak her geçen gün kilo almaya başlayınca bu durumdan korktuğunu ve en sonunda doktora gittiğini açıkladı.

AMELİYAT EDİLDİ

Doktora ise kalp problemi, yürüme, nefes alma ve yemek yeme zorluğu şikayetiyle gitti. Yapılan tetkikler sonucu over kisti problemi olduğu tespit edilen kadın, hemen ameliyat edildi.

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyat sonrası büyüyen kistin 10 yeni doğan bebeğin ağırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca hastaneden yapılan açıklamaya göre, ameliyattan 6 ay sonra hastanın iyileştiği ve normal hayatına devam ettiği ifade edildi.