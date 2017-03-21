taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.279
USD
3,6091
EURO
3,8993
ALTIN
142,95
PETR
52,0300

Over kisti olan Meksikalı kadın ameliyat edildi

Meksikalı bir kadının yumurtalığında 11 ay boyunca büyüyen over kisti, ameliyatla alındı.

21.03.2017 - 12:15
  1. Haberler
  2. Yaşam

Adı verilmeyen Meksikalı kadın, kendisi ile birlikte büyüyen kisti ameliyatla aldırmak zorunda kaldı.

Over kisti olan Meksikalı kadın ameliyat edildi

HER GEÇEN GÜN KİLO ALDI

24 yaşındaki kadın, diyet yaptığını ancak her geçen gün kilo almaya başlayınca bu durumdan korktuğunu ve en sonunda doktora gittiğini açıkladı.

Over kisti olan Meksikalı kadın ameliyat edildi

AMELİYAT EDİLDİ

Doktora ise kalp problemi, yürüme, nefes alma ve yemek yeme zorluğu şikayetiyle gitti. Yapılan tetkikler sonucu over kisti problemi olduğu tespit edilen kadın, hemen ameliyat edildi.

Over kisti olan Meksikalı kadın ameliyat edildi

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyat sonrası büyüyen kistin 10 yeni doğan bebeğin ağırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca hastaneden yapılan açıklamaya göre, ameliyattan 6 ay sonra hastanın iyileştiği ve normal hayatına devam ettiği ifade edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

233
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

116
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

157
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

193
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

40
CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

21
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM