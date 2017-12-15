Ovidius'un Roma sürgünü 2 bin yıl sonra iptal edildi

İtalyan ANSA ajansı, Roma Şehir Meclisi'nin Latin Edebiyatı'nın en önemli üç şairinden biri kabul edilen Ovidius’a, Roma İmparatoru Augustus tarafından verilen cezayı 2 bini aşkın yıl sonra iptal ettiğini duyurdu.

5 YILDIZ HAREKETİ: MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Sürgün cezası, Şehir Meclisi'nde muhalefette bulunan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) önergesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Beş Yıldız Hareketi, Ovidius’un “mağduriyetini gidermek" amacıyla önerge verdiklerini açıkladı.

ROMA'NIN EN ÜNLÜ ŞAİRLERİNDENDİ

Vergilius ve Horatius ile Roma döneminin en ünlü şairlerinden biri olan Ovidius, milattan sonra 8 yılında günümüzde Romanya sınırları içinde yer alan Köstence’ye sürgün edilmişti. Şair, bu tarihten itibaren ölene kadar 9 yıl Köstence'de kalmıştı.

Dünyanın oluşumunu anlattığı 15 kitaplık “Metamorfozlar” ve “Aşk Sanatı” gibi eserleriyle tanınan Ovidius'un "Hero ve Leandros" adlı şiiri, İstanbul'un ünlü Kız Kulesi ile ilgili bilinen en eski eser olarak kabul ediliyor.