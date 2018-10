Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, karın etkisini artırması nedeniyle Rize-Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Dünden itibaren aralıklarla süren yağış sebebiyle, 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Bölgedeki Ovit Dağı geçidi, kar ve tipinin etkisini artırması dolayısıyla tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Rize-Erzurum karayolunu kullanan sürücüler, Erzurum'a ulaşımı Ovit Tüneli'ni kullanarak sağlıyor. Tünelin, havalandırma ve elektrik tesisatındaki bakım çalışmaları dolayısıyla bir süredir ulaşıma kapalı olan Erzurum- Rize istikametindeki tüpü de kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, Ovit Tüneli'ne kadar olan bölümde yolun ulaşıma kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sürücü Eyüp Çakır, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Araçların ulaşımı tünelden sağladığını belirten Çakır, "Ovit geçidi tamamen kapandı. Tünel sürücülerin can güvenliği açısından on numara oldu, kimse yolda kalmıyor. Her şey için çok güzel oldu. Türkiye'nin en büyük tüneli." dedi.

"OVİT DAĞI ÇOK SIKINTILI"

Köksal Korkmaz ise geçmişte Ovit Dağı'nın çok sıkıntılı olduğunu vurgulayarak, "İspirliyim, acil işimiz olsa gidip gelemezdik. Bugün çok rahatlıkla İspir- Rize arasında gidip gelebiliyoruz. Mükemmel, inkar eden kördür." diye konuştu. Öte yandan, Ayder Yaylası'nın yüksek kesimlerinde de yağış etkili oldu.