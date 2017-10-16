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Ovit geçidinde kar sürprizi: Birçok araç yolda kaldı

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i bağlayan Ovit geçidinde, tipi şeklinde bastıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

16.10.2017 - 22:59
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Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi arasındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, saat 15.30 sıralarında yoğun kar yağışı ve şiddetli tipinin etkili olması üzerine mevsimin yağan ilk karında, araç sürücüleri hazırlıksız yakalandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Hava sıcaklığının düştüğü bölgede yüksek kesimlerindeki kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu mevsime uygun lastikler olmaması nedeniyle kara saplanan yada ilerlemekte güçlük çeken araçlar, karayolları ekipleri tarafından halatlarla çekildi. Tipi nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye Ovit geçidinde, ekipler yolun kapanmaması için çalışmaları aralıksız sürdrüüyor.

TİPİ, GÖRÜŞ MESAFESİNİ AZALTIYOR

Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü Ovit geçidinde mahsur kalanlar, "Kar fena geldi. Araçların tümü yazlık lastik olduğu için ilerlemek çok zor. Bu nedenle birçok sürücü yolda mahsur kaldı" diye konuştular.


Ovit geçidinde kar sürprizi: Birçok araç yolda kaldı

Ovit geçidinde kar sürprizi: Birçok araç yolda kaldı

Ovit geçidinde kar sürprizi: Birçok araç yolda kaldı

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